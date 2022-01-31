لبنان

الثلوج تغطي عكار ... ومعظم الطرق مفتوحة

Lebanon 24
31-01-2022 | 04:33
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بلغت سماكة الثلوج في  القرى والبلدات الجبلية العكارية اكثر من 3 امتار، وتراكمت على اسطح المنازل ومحيطها وسط تدن في درجات الحرارة، مما تسبب بتكوين طبقة من الجليد على مختلف الطرق بدءا من ارتفاع 900 متر وما فوق.

وافاد رئيس مركز جرف الثلوج في منطقة جرد القيطع خالد ديب ان "كل الطرق باتت مفتوحة على خطين من بلدة حرار وصولا الى سهلات القموعة اعالي بلدة فنيدق، ومنذ الصباح بدأ رش الملح بالتعاون مع اتحاد البلديات في المنطقة لاذابة الجليد الذي تكون ليلا، لتسهيل حركة المرور"، متمنيا على السائقين "توخي الحذر اثناء القيادة" .

واكد ان "باقي الطرق الجبلية الرابطة لمنطقة جرد القيطع بالهرمل على ارتفاع 1300متر  ما زالت مقطوعة بسبب تراكم الثلوج".

اشارة الى ان  طريق القبيات الشنبوق الرويمة البستان باتجاه الهرمل فتحتها جرافات وزارة الاشغال وباتت سالكة للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية، وهكذا الامر بالنسبة الى طريق عندقت اكروم الرويمة التي قامت جرافة تابعة للدفاع المدني بفتحها ايضا.
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