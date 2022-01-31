ماذا يريدُ جنبلاط؟

أكّدت مصادر سياسية في الحزب "التقدمي الإشتراكي" أنّ الحزب لن يدخل في أي سجالات سياسيّة مع أي جهةٍ كانت باعتبار أن الظروف الحالية لا تحتملُ ذلك، وقالت: "النائب السابق وليد جنبلاط يريدُ انتظام عمل القضاء ويريدُ من الحكومة زيادة وتيرة عملها بشكل أكبر خصوصاً أننا مقبلون على انتخابات نيابية".

ولفتت المصادر إلى أنّ "الرهان اليوم يكمنُ في الذهاب نحو الإنتخابات من دون أي عراقيل"، موضحة أن "الظروف السياسية والترتيبات الانتخابية اختلفت كثيراً والسعي يكمن في التعامل مع هذا الأمر بدراية تامّة".

وعن تبلور الصيغة النهائية للتحالفات الانتخابية، قالت المصادر: "الاتصالات مستمرة، وحتى الآن لم يُحسم أي شيء".