موقف محرج بين نائب لبناني وسفيرة فرنسا.. هذا ما حصل داخل المصعد!

كشفت معلومات قناة "الجديد" عن حصول موقف مُحرج بين النائب أسامة سعد وسفيرة فرنسا في لبنان آن غريو.

ووفقاً للقناة، فإنّ غريو طلبت الاجتماع مع النائب سعد في منزله بمدينة صيدا. وعند وصولها إلى هناك، كان سعد في استقبالها أمام المبنى، وقد رافقها إلى منزله. ولدى دخولهما إلى المصعد، انقطعت الكهرباء فعلق سعد مع غاريو هناك.