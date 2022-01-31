لبنان

موقف محرج بين نائب لبناني وسفيرة فرنسا.. هذا ما حصل داخل المصعد!

Lebanon 24
31-01-2022 | 04:44
A-
A+
Doc-P-913255-637792265876359101.jpg
Doc-P-913255-637792265876359101.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت معلومات قناة "الجديد" عن حصول موقف مُحرج بين النائب أسامة سعد وسفيرة فرنسا في لبنان آن غريو.
ووفقاً للقناة، فإنّ غريو طلبت الاجتماع مع النائب سعد في منزله بمدينة صيدا. وعند وصولها إلى هناك، كان سعد في استقبالها أمام المبنى، وقد رافقها إلى منزله. ولدى دخولهما إلى المصعد، انقطعت الكهرباء فعلق سعد مع غاريو هناك. 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2022-01-31
07:39 | 2022-01-31
07:07 | 2022-01-31
06:33 | 2022-01-31
09:42 | 2022-01-31
09:35 | 2022-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website