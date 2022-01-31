لبنان

وقفة احتجاجية لمديري ومعلمي المدارس الرسمية أمام "فرنسبنك" في بعلبك..اليكم السبب!

Lebanon 24
31-01-2022 | 04:52
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 أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" أن مديري المدارس الرسمية واللجان المالية والطاقم التعليمي فيها، نفذوا وقفة أمام فرع "فرنسبنك" في بعلبك احتجاجا على تحديد المصرف سقف سحب شهري 3 ملايين ليرة من صندوق المدرسة ومن الرواتب الشهرية للمعلمين والموظفين.

واعتبرت باتريسا الشوم باسم المحتجين، أن "المصارف لم تكتف بحجز ودائع الناس، بل عمدت إلى حجز أموال صناديق المدارس ورواتب المعلمين والموظفين، من خلال السقف المعمول به بقيمة 3 ملايين ليرة شهرياً للمدرسة، ومثلها للموظف، وعليه فإنه يتوجب على اللجان تلبية كل الاحتياجات من مستحقات مستخدمين وتأمين التدفئة وغيرها بهذا المبلغ الزهيد الذي لا يكفي لتعبئة برميل مازوت واحد".

وتابعت: "أمام هذا الواقع المرير سنعلن عجزنا عن الاستمرار بعد أسبوع أو أسبوعين في حال العودة عن الإضراب، إذا استمرت المصارف على نهجها، وسنضطر مكروهين إلى تسليم مفاتيح المدارس إلى المنطقة التربوية". 
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