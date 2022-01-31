المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: هذه النتائج غير مطابقة!

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، انه وبتاريخ ١٨/١/٢٠٢٢، وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا، وبتكليف من جانب النيابة العامة المالية، قام فريق من مختبر جودة ونوعية المياه التابع للمصلحة بجمع العينات من مخرج وحدة معالجة الصرف الصحي(STP_ Sewage Treatment Plant )في جب جنين وذلك بهدف رصد ومراقبة نوعية المياه بعد التكرير وتحديد مستويات تراكيز الملوثات ومقارنتها بالحدود المنصوص عليها في القرار ٨/١ الصادر عن وزارة البيئة.وبعد اجراء كافة الفحوص الجرثومية والكيميائية المطلوبة اتت النتائج غير مطابقة للقرار ٨/١ خاصة لناحية عدد القولونيات الاجمالية والمكورات البرازية وتراكيز المادة العضوية (BOD /COD) والازوت الكلي (TN) والفوسفور الكلي(TP)، والتي تخطت بتراكيزها المرتفعة المعايير الحدية الموضوعة لها من جانب وزارة البيئة.