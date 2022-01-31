لبنان

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني: هذه النتائج غير مطابقة!

Lebanon 24
31-01-2022 | 04:57
A-
A+
Doc-P-913262-637792270792595143.jpg
Doc-P-913262-637792270792595143.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، انه وبتاريخ ١٨/١/٢٠٢٢، وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا، وبتكليف من جانب النيابة العامة المالية، قام فريق من مختبر جودة ونوعية المياه التابع للمصلحة بجمع العينات من مخرج وحدة معالجة الصرف الصحي(STP_ Sewage Treatment Plant )في جب جنين وذلك بهدف رصد ومراقبة نوعية المياه بعد التكرير وتحديد مستويات تراكيز الملوثات ومقارنتها بالحدود المنصوص عليها في القرار ٨/١ الصادر عن وزارة البيئة.
وبعد اجراء كافة الفحوص الجرثومية والكيميائية المطلوبة اتت النتائج غير مطابقة للقرار ٨/١ خاصة لناحية عدد القولونيات الاجمالية والمكورات البرازية وتراكيز المادة العضوية (BOD /COD) والازوت الكلي (TN) والفوسفور الكلي(TP)، والتي تخطت بتراكيزها المرتفعة المعايير الحدية الموضوعة لها من جانب وزارة البيئة.
 
للاطلاع على النتائج إضغط هنا
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2022-01-31
07:39 | 2022-01-31
07:07 | 2022-01-31
06:33 | 2022-01-31
09:42 | 2022-01-31
09:35 | 2022-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website