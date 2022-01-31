الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 31 / 1 / 2022 ما بين الساعة 12.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية التالية: يارون، عرب اللويزة ومروحين".كما صدر بيان آخر جاء فيه "ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 31 / 1 /2021 ولغاية 25 / 2 /2021، ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش ـ حامات، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية".وفي بيان ثالث افادت "ان وحدة من الجيش ستقوم بتواريخ 24 / 1 / 2022، 3 و10 / 2 / 2022، ما بين الساعة 8.00 والساعة 15.00، بإجراء تمارين تدريبية في المناطق التالية: إهمج، كفرفالوس ووطى الجوز، تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية".وفي بيان رابع، اعلنت قيادة الجيش ان القوات الجوية ستقوم بتواريخ: 31،26،24،19،17،12 / 1 / 2022 ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00 باجراء رماية جوية في حقل رماية مزرعة حنوش ـ حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حية بواسطة الأسلحة الرشاشة والصاروخية.لذا، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".كما اعلنت في بيان آخر ان وحدة من الجيش ستقوم اعتبارا من 1 /1 /2022 ولغاية 31 /1 /2022 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 بإجراء تمارين تدريبية في مناطق: العاقورة، أفقا، اللقلوق وحقل تدريب تم رطيبة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية"