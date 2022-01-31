مجلس الوزراء يقرّ جزءاً من المساعدات للأسر الأكثر حاجة

ذكرت قناة "الجديد" أن مجلس الوزراء أقرّ في جلسة اليوم جزءاً من المساعدات للأسر الأكثر حاجة بقيمة 270 مليار ليرة بعدما كانت 150 مليار ليرة، في حين أجّل البت في بندين آخرين.

كذلك، باشر المجلس البحث في ملف الدولار الجُمركي.