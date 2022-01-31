لبنان

تضارب وتدافع داخل بلدية طرابلس... هذا ما يحصل

Lebanon 24
31-01-2022 | 05:33
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع تضارب وتدافع داخل مبنى بلدية طرابلس مع أصحاب المولدات الخاصة في طرابلس.
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المولدات الخاصة

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