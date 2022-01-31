توتر في صيدا تزامناً مع زيارة سفيرة فرنسا.. ماذا يجري هناك؟ (فيديو)

شهدت مدينة صيدا، اليوم الإثنين، توتراً كبيراً وذلك بالتزامن مع زيارة السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو إلى المدينة لعقد سلسلة من اللقاءات مع شخصيات هناك.

وفي التفاصيل، فإن غريو عقدت لقاءً مع النائب أسامة سعد في مكتبه، ثم انتقلت إلى مركز سينما إشبيليا في صيدا لعقد اجتماع آخر مع ناشطين في المجتمع المدني.

وفي تلك الأثناء، احتشد متظاهرون أمام مدخل السينما بدعوة من "الحملة الوطنية للإفراج عن الأسير جورج عبدالله"، وذلك لتقديم رسالة إلى السفيرة غريو.

وجاء هذ الاعتصام وسط انتشار للجيش الذي حاول إبعاد المتظاهرين من أمام مركزي إشبيليا لتأمين خروج السفيرة الفرنسية.

ووفقاً لفيديو مُتداول، فقد حصل تدافعٌ وسط جموع المتظاهرين الذين حملوا صوراً وشعارات مؤيدة لعبدالله.