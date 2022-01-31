تصريحٌ جديد.. ماذا قال رئيس "العمالي العام" عن الرواتب؟

قال رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إنّ "تم وضع مذكرة تفصيلية اعتراضية على الموازنة، وجرى رفعها إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كما سيتم رفعها إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري فور إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب".

وفي حديث عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، أضاف الأسمر: "اليوم بعد الظهر لدينا اجتماع في السراي الحكومي مع رئيس الحكومة حول مجمل الامور. سنحاول تعديل ما يمكن تعديله في الموازنة واذا لم يناسبنا الأمر سنلجأ الى الشارع مثل العادة لمحاولة اسقاطها".