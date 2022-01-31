لبنان

تصريحٌ جديد.. ماذا قال رئيس "العمالي العام" عن الرواتب؟

Lebanon 24
31-01-2022 | 06:06
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قال رئيس الإتحاد العمالي العام  بشارة الأسمر إنّ "تم وضع مذكرة تفصيلية اعتراضية على الموازنة، وجرى رفعها إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كما سيتم رفعها إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري فور إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس النواب".
وفي حديث عبر إذاعة "صوت لبنان 100.5"، أضاف الأسمر: "اليوم بعد الظهر لدينا اجتماع في السراي الحكومي مع رئيس الحكومة حول مجمل الامور. سنحاول تعديل ما يمكن تعديله في الموازنة واذا لم يناسبنا الأمر سنلجأ الى الشارع مثل العادة لمحاولة اسقاطها".
ورأى أنه من المفترض أن يكون هناك حوار مع الحكومة حول القضايا وإلاّ اللجوء الى خطوات تصعيدية ، وأضاف: بالنسبة للقطاع العام كان هناك حوار حول اعطاء معاش مقابل معاش واستجابت الحكومة لهذا الموضوع. اما بالنسبة للقطاع الخاص فمن المفترض ان تتفعل لجنة المؤشر ونعود الى الاجتماع من أجل الزيادات".
 
 
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