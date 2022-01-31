دل كول زار محافظ الجنوب مودعاً : لدينا ترابط متين مع اهالي الجنوب ونعمل لمصلحتهم واستقرارهم

أكد القائد العام لقوات اليونيفل الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ستيفانو ديل كول حول الأحداث التي وقعت مؤخراً في إحدى القرى الجنوبية اثر اعتراض أهاليها دخول قوة من اليونيفل إليها أن " علاقتنا مع اهالي الجنوب جيدة جداً لا سيما مع رؤساء البلديات وسكان البلدات فيها ، ومنذ عقودمن السنين ونحن نؤدي مهامناودورنا على الحدود الجنوبية اللبنانية ضمن استراتيجية محددة بالتنسيق مع الجيش اللبناني ، واذا حصل في فترة ما أو أثناء تأدية الدوريات مهماتها وقوع احداث كالتي حصلت ، نبادر بالسؤال أولاً ما السبب لحصولها ، مشيراً إلى أننا كيونيفل " وجودنا في الجنوب مبني على الاحترام لعادات وتقاليد المواطنين والأهالي الجنوبيين لا العدائية ."كلام دل كول جاء خلال زيارته محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو الذي استقبله اليوم في مكتبه في السرايا الحكومية في صيدا يرافقهمدير الخدمات المدنية في اليونيفل الباقر ادام ، منسق شؤون مكتبه عباس عوالي ، في حضور قائد المنطقة الإقليمية لقوى الأمن الداخلي في الجنوب العميد بلال الحجار ،و رئيس مكتب مخابرات الجيش في صيدا العقيد سعيد مشموشي.وقال " اذا جرى شيء ما ضد الأهالي من قبل عناصر الدوريات عليهم اخبارنا والتحدث معنا كقيادة ، لنستطيع وضع تقرير بتفاصيل الأحداث والتحقيق فيها لمعرفة مسببيها لمعالجتها ومحاسبة كل من اقترف الأخطاء حينها ، لا التصرف بالشكل الذي حدث ."ولفت دل كول إلى أننا " نحن واهالي الجنوب لدينا ترابط متين تعود جذوره لعقود منذ تواجدنا، ونعمل من أجل استقرار الوضع عند الحدود الجنوبية للحفاظ على مصلحة الجنوبيين واستقرارهم ."ورد دل كول على سؤال إذ ما كانت زيارته هي الأخيرة لمحافظة الجنوب " زيارتي اليوم جاءت قبل تسليم مهمتي كقائد لليونيفل في شهر شباط المقبل ، للقائد الجديد الذي لم يتم اختياره بعد من قبل امين عام الأمم المتحدة ، وساغادر جنوب لبنان بعد ثلاث سنوات وسبعة أشهر قضيتها في قيادة اليونيفيل ، وسيكون هناك مراسم احتفالية بعد تعيين خلفي الجديد من قبل الأمانة العامة ، وتسليمي إياه القيادة ."وفي الختام سلم دل كول درعاً تقديرية الى المحافظ ضو تقديرا لجهوده وتعاونه مع اليونيفل للمساهمة في كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار والأمن على حدود الجنوب اللبناني .