لبنان

اللجان المشتركة تابعت درس اقتراح قانون المنافسة: مهلة أسبوع للجنة الفرعية لدرسه واقراره

Lebanon 24
31-01-2022 | 06:20
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عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة، قبل ظهر اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي وحضور عدد كبير من النواب وممثلين عن الادارات المعنية، وذلك لدرس اقتراح قانون المنافسة.

اثر الجلسة صدر عن اللجان البيان التالي: "ناقشت اللجان النيابية المشتركة في جلستها اليوم اقتراح قانون المنافسة. بعد التداول والنقاش تبين ان اللجنة الفرعية التي تدرس هذا الموضوع، تحتاج الى مهلة اسبوع اضافي لانجاز درس القانون ورفع تقريرها الى اللجان. لذلك قررت اللجان المشتركة اعطاء اللجنة الفرعية هذه المهلة اي اسبوع، على ان تجتمع يوم الاثنين المقبل 7/2/2022 لدرسه واقراره".
المصدر: الوكالة الوطنية
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