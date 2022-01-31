لبنان

اللبناني " ما بيعملا"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
31-01-2022 | 06:33
A-
A+
Doc-P-913309-637792330219920802.jpg
Doc-P-913309-637792330219920802.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إنتشرت عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة عملية شراء مختلف السلع والبضائع نظرا إلى أن التجار لم يقوموا حتى اللحظة بخفض أسعار بضائعهم على رغم تدني سعر صرف الدولار  من الـ 35 الف ليرة الى ما يقارب الـ 22 الف ليرة، اي أكثر من 10 الآف ليرة لبنانية.
وعلى رغم دعوات المقاطعة المتكررة ابتداء من طلب مقاطعة الدجاج والبيض وصولا الى الدعوة الأخيرة يستمر المواطن اللبناني في التوجه الى المحال والسوبرماركات لشراء مختلف السلع بغض النظر عن أسعارها، كما يستمر في "النق" المتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

من هنا يبدو ان اي تحرك  للضغط في وجه التجار  ما زال بعيد المنال.

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2022-01-31
07:39 | 2022-01-31
07:07 | 2022-01-31
09:42 | 2022-01-31
09:35 | 2022-01-31
09:27 | 2022-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website