لبنان

مولوي: التصدي للعدوان واجب كل عربيّ أصيل

Lebanon 24
31-01-2022 | 07:03
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غرّد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في عبر "تويتر":
التصدي للعدوان واجب على عاتق كل عربيّ أصيل.
نقف الى جانب دولة الإمارات العربية الشقيقة ضد محاولات استهداف الشرعية العربية التي نحرص على صونها وتعزيزها، 
كنا وسنبقى يداً واحدة في مكافحة الأذى والشر بكل أنواعه.
 
وأرفق التغريدة بـ "الهاشتاغ" التالي:
 
‫#الامارات_ف_يقلوبنا‬
 
‫#دام_الأمان_يا_إمارات
 
 
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