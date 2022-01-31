مولوي: التصدي للعدوان واجب كل عربيّ أصيل

غرّد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في عبر "تويتر":

التصدي للعدوان واجب على عاتق كل عربيّ أصيل.نقف الى جانب دولة الإمارات العربية الشقيقة ضد محاولات استهداف الشرعية العربية التي نحرص على صونها وتعزيزها،كنا وسنبقى يداً واحدة في مكافحة الأذى والشر بكل أنواعه.