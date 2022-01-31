لبنان

سعد يلتقي سفيرة فرنسا: للإفراج عن جورج عبدالله

Lebanon 24
31-01-2022 | 07:11
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استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد في مكتبه بمدينة صيدا، سفيرة فرنسا في لبنان السيدة آن غريو مع وفد ديبلوماسي من السفارة، وذلك بحضور الدكتور سامر جرادي، وليال رنو عن لجنة العلاقات الدولية في التنظيم، ووائل قبرصلي مدير مؤسسة معروف سعد الثقافية الاجتماعية الخيرية.
وجرى خلال اللقاء البحث في المستجدات على الساحة اللبنانية والمنطقة، بخاصة الانهيارات العميقة التي يعاني منها لبنان.
ووفقاً لبيان صادر عن مكتب سعد، فقد طالب الأخير مجدداً بالإفراج عن المناضل جورج ابراهيم عبدالله المعتقل ظلماً في فرنسا وعودته إلى وطنه لبنان.
وبعد زيارتها سعد، انتقلت غريو إلى مركز سينما إشبيليا في صيدا للقاء ناشطين من المجتمع المدني. وهناك، احتشد متظاهرون أمام مدخل السينما بدعوة من "الحملة الوطنية للإفراج عن الأسير جورج عبدالله".

وجاء هذ الاعتصام وسط انتشار للجيش الذي حاول إبعاد المتظاهرين من أمام مركزي إشبيليا لتأمين خروج السفيرة الفرنسية.

ووفقاً لفيديو مُتداول، فقد حصل تدافعٌ وسط جموع المتظاهرين الذين حملوا صوراً وشعارات مؤيدة لعبدالله.

وبحسب المعلومات، فإنّ غريو ستلتقي أيضاً النائب بهية الحريري في دارة الأخيرة بمجدليون. 
 
 
 
 
 
 
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