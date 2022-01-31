مطلوب للقضاء بجرم الاغتصاب وجرائم اخرى... هذا مصيره

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام دورية من شعبة المعلومات بتوقيف احد الاشخاص من التبعية السورية في مدينة الميناء في طرابلس وهو مطلوب للقضاء بعدة مذكرات توقيف منها جرم اغتصاب و٦ خلاصات احكام بتهمة الاقامة غير المشروعة، بالاضافة الى بلاغ مخالفة بناء على الاملاك العامة.واحيل الموقوف الى الفصيلة المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة.