لبنان

الحلبي مدد مهلة قبول اللوائح الأسمية لتلامذة المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية

Lebanon 24
31-01-2022 | 07:32
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 أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي قرارا رقم  55/م/2022 المتعلق بتمديد مهلة قبول اللوائح الإسمية  لتلامذة المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية. وجاء في القرار:
 
"إن  وزير التربية والتعليم العالي،
 
بناء على  المرسوم رقم  8376  تاريخ  10/9/ 2021 ( تشكيل الحكومة )،
بناء على المرسوم  رقم 1436 تاريخ 23/3/ 1950  وتعديلاته،
بناء على القرار  رقم  452 تاريخ 20/9/1977،
بناء على القرار رقم  720 تاريخ  28/9/1993،
بناء على القرار رقم 1294/ م/ 2013  تاريخ 10/10/ 2013 (اعتماد النماذج الجديدة للوائح الأسمية للمدارس الخاصة )،
بناء على القرار رقم  654/م/2021 تاريخ 15/12/2021،
ونظرا للظروف الإستثنائية التي تمر فيها البلاد، وحرصا على مقتضيات المصلحة العامة، يقرر ما يلي:
 
المادة الأولى: تمدد مهلة قبول اللوائح الأسمية لتلامذة المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية للعام الدراسي 2021 / 2022  من تاريخ 31/1/2022  ولغاية تاريخ 28/2/2022  كحد أقصى، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدرسة المتخلفة عن تقديم هذه اللوائح خلال الفترة الممددة ولا سيما تطبيق المادة الثانية من التعميم رقم 64 /م/2007 التي "تنص على إلغاء قرار تعيين المدير وصولا الى سحب اجازة المدرسة".   
 
المادة الثانية : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة %
المصدر: الوكالة الوطنية
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