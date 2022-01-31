الحلبي مدد مهلة قبول اللوائح الأسمية لتلامذة المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية

أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي قرارا رقم 55/م/2022 المتعلق بتمديد مهلة قبول اللوائح الإسمية لتلامذة المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية. وجاء في القرار:"إن وزير التربية والتعليم العالي،بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/ 2021 ( تشكيل الحكومة )،بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/ 1950 وتعديلاته،بناء على القرار رقم 452 تاريخ 20/9/1977،بناء على القرار رقم 720 تاريخ 28/9/1993،بناء على القرار رقم 1294/ م/ 2013 تاريخ 10/10/ 2013 (اعتماد النماذج الجديدة للوائح الأسمية للمدارس الخاصة )،بناء على القرار رقم 654/م/2021 تاريخ 15/12/2021،ونظرا للظروف الإستثنائية التي تمر فيها البلاد، وحرصا على مقتضيات المصلحة العامة، يقرر ما يلي:المادة الأولى: تمدد مهلة قبول اللوائح الأسمية لتلامذة المدارس الخاصة المجانية وغير المجانية للعام الدراسي 2021 / 2022 من تاريخ 31/1/2022 ولغاية تاريخ 28/2/2022 كحد أقصى، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المدرسة المتخلفة عن تقديم هذه اللوائح خلال الفترة الممددة ولا سيما تطبيق المادة الثانية من التعميم رقم 64 /م/2007 التي "تنص على إلغاء قرار تعيين المدير وصولا الى سحب اجازة المدرسة".المادة الثانية : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة %