بعد شكاوى.. وزارة "الأشغال" تعالج الحفر على أوتوستراد الزهراني (صور)

أفاد المكتب الاعلامي لوزير الاشغال العامة والنقل علي حمية في بيان بأنه "بعد ورود شكاوى لمواطنين حول وجود حفر على أوتوستراد صيدا – صور عند جسر الزهراني قرب مفرق النجارية - النبطية، تم وبشكل فوري الكشف على مكانها من قبل اللجان الفنية في وزراة الأشغال العامة والنقل يوم أمس، حيث تبين بنتيجته وجود بعض التشققات وليست حفراً وذلك نتيجة حرق الإطارات خلال الاضرابات المنصرمة، مما أدى الى تشوهات واذابة الزفت في اماكن صغيرة ومحددة".

ولفت البيان إلى أن "الفرق الفنية عملت على اصلاح الحفر ومعالجتها هذا اليوم، وذلك بناءً لتوجيهات ومتابعة مباشرة من قبل الوزارة، وبتعاون من قبل اتحاد بلديات ساحل الزهراني".