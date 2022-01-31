سعر منقوشة الزعتر اللبنانية يتراجع.. كم بلغ مع هبوط الدولار؟

بادر العديد من الأفران مؤخراً في مناطق مختلفة، إلى تخفيض أسعار المناقيش لديها، وسط انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية.

وتبيّن مؤخراً أن سعر منقوشة الجبنة في بعض المتاجر تراجع إلى 18 ألف ليرة بعدما كان وصل إلى 32 ألف ليرة. أما منقوشة الزعتر فانخفض سعرها إلى 13 ألف ليرة بعدما كان وصل إلى 21 ألف ليرة في وقت سابق.