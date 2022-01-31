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لبنان
نقابة الممرضات والممرضين دانت الاعتداء على الجسم التمريضي ولوحت بالتصعيد
Lebanon 24
31-01-2022
|
07:51
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اعتبرت نقابة الممرضات والممرضين في بيان، انه "في ظل الظروف الصعبة والقاسية التي دفعت بالجسم التمريضي الى الكفاح والتضحية من أجل خدمة المرضى، تعرض الممرضات والممرضون في مستشفى الشيخ راغب حرب لإعتداء سافر سقط بنتيجته عدد من الجرحى من بين العاملين في قسم الطوارئ ما استدعى تحركا فوريا من قبل النقابة واجراء الاتصالات مع المستشفى والمعنيين لاتخاذ الاجراءات اللازمة".
ودانت النقابة هذه التصرفات المتهورة واللامسؤولة من قبل ذوي المرضى من دون أي مبرر رغم أنها تتفهم وجع الناس وخوفهم وقلقهم، لكن مسلسل العنف المتنقل يضرب بالصّميم قطاع التمريض ويدفع به أكثر الى الهجرة بحثا عن ظروف عمل وبيئة آمنة خوفا على حياتهم وحياة عائلاتهم".
ورفعت النقابة الصوت وطالبت باتخاذ "الاجراءات الادارية والأمنية التي تمنع تكرار هذه الأعمال وطالبت إدارات المستشفيات والأجهزة الأمنية والقضائية تأمين الحماية اللازمة لكل المستشفيات وملاحقة المعتدين وتوقيفهم وإنزال العقوبات في حقهم، كي تشكّل رادعا لكل من تسول له نفسه التعرض للجسم التمرضي أو الجسم الطبي أثناء قيامه بعمله في خدمة الناس والصحة، وبخاصة في هذه الظروف الاستثنائية، وكي لا تضطر النقابة الى اللجوء الى خطوات تصعيدية".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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