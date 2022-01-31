لبنان

ميقاتي يشيدُ بإنجاز "المعلومات": ضبط شبكات التجسس يثبت أهمية الأمن الوقائي

Lebanon 24
31-01-2022 | 08:00
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حيّا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي شعبة "المعلومات" على الإنجاز الكبير الذي حقتته لكشف المزيد من شبكات التجسس لمصلحة العدو الإسرائيلي وتوقيف أفرادها والضالعين فيها.
وجاء كلام ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء، اليوم، إذ أطلع وزير الداخلية بسام المولوي المجلس على ضبط 17 شبكة تجسس لمصلحة العدو الإسرائيلي بعد عمليات متابعة، وتبين أن دور هذه الشبكات هو محلي وإقليمي.
وفي كلمةٍ له، قال ميقاتي: "إن ضبط هذه الشبكات يثبت مجددا أهمية الأمن الوقائي والتنسيق القوي بين مختلف الأجهزة الأمنية المعنية بحماية لبنان، وإبعاد الساحة اللبنانية عن كل محاولة للعبث بالأمن وتخريب الإستقرار الأمني في البلاد، ونحن نقدر لكل القوى الأمنية والجيش عملهم الدؤوب على الرغم من الأوضاع الإقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها الأسلاك العسكرية أسوة بسائر المواطنين".
 
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