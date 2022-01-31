لبنان

في لبنان... كلاب مسعورة تهاجم غزالة

Lebanon 24
31-01-2022 | 08:27
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض الغزالة الفارة من مزرعة "عصام فارس" الى هجوم من قبل كلاب مسعورة، ما ادى الى قتلها.
 
 
 
 
 
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غزالة

عصام فارس

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