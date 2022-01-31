دريان اطلع من سنو على انتخابات مجلس أمناء جديد لجمعية المقاصد في أذار المقبل

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت الدكتور فيصل سنو الذي قال بعد اللقاء: "اطلعنا سماحته على أثار الاعتداء الذي تعرض له الأطباء والموظفون في قسم الطوارئ في مستشفى المقاصد وعلى اثره تم إغلاق قسم الطوارئ موقتا، ثم أعيد افتتاحه اليوم بعد سلسلة اتصالات أجريت معنا والوعود التي تلقيناها من بعض المسؤولين في تأمين متطلبات المستشفى، وبخاصة منها الحماية الأمنية من قبل الدولة لممارسة العمل الإنساني والخدمة التي يقدمها المستشفى للقيام بواجبه تجاه المرضى على أكمل وجه".أضاف: "إن مستشفى المقاصد كانت وستبقى رمزا للصمود والتضحية لتقديم الرعاية الصحية للناس، متميزة بطاقمها الطبي والتمريضي والإداري الذي يلبي النداء من دون تردد".وتابع: "أخبرنا سماحته بإجراء انتخابات لمجلس أمناء جديد لجمعية المقاصد على مدى أربعة أعوام في شهر أذار المقبل، تنتخب الهيئة العامة أربعة وعشرين عضوا من المرشحين لتولي مهام مجلس جديد يتابع رسالة المقاصد التربوية والصحية والاجتماعية، وتمنى سماحته للمقاصد دوام الازدهار والتقدم في سبيل خدمة لبنان واللبنانيين".والتقى المفتي دريان اتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة محمد عفيف يموت ورئيسي الاتحاد السابقين عميد الاتحاد النائب السابق محمد الأمين عيتاني، ومحمد خالد سنو وجرى تداول الشؤون البيروتية والأوضاع الاجتماعية والمعيشية، وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية.كما استقبل رجل الأعمال كميل مراد الذي بحث معه في الأوضاع الإسلامية والاقتصادية في منطقة الشمال.