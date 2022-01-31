لبنان

دريان اطلع من سنو على انتخابات مجلس أمناء جديد لجمعية المقاصد في أذار المقبل

Lebanon 24
31-01-2022 | 08:47
A-
A+
Doc-P-913343-637792408272855683.png
Doc-P-913343-637792408272855683.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، رئيس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت الدكتور فيصل سنو الذي قال بعد اللقاء: "اطلعنا سماحته على أثار الاعتداء الذي تعرض له الأطباء والموظفون في قسم الطوارئ في مستشفى المقاصد وعلى اثره تم إغلاق قسم الطوارئ موقتا، ثم أعيد افتتاحه اليوم بعد سلسلة اتصالات أجريت معنا والوعود التي تلقيناها من بعض المسؤولين في تأمين متطلبات المستشفى، وبخاصة منها الحماية الأمنية من قبل الدولة لممارسة العمل الإنساني والخدمة التي يقدمها المستشفى للقيام بواجبه تجاه المرضى على أكمل وجه".

أضاف: "إن مستشفى المقاصد كانت وستبقى رمزا للصمود والتضحية لتقديم الرعاية الصحية للناس، متميزة بطاقمها الطبي والتمريضي والإداري الذي يلبي النداء من دون تردد".

وتابع: "أخبرنا سماحته بإجراء انتخابات لمجلس أمناء جديد لجمعية المقاصد على مدى أربعة أعوام في شهر أذار المقبل، تنتخب الهيئة العامة أربعة وعشرين عضوا من المرشحين لتولي مهام مجلس جديد يتابع رسالة المقاصد التربوية والصحية والاجتماعية، وتمنى سماحته للمقاصد دوام الازدهار والتقدم في سبيل خدمة لبنان واللبنانيين".

والتقى المفتي دريان اتحاد جمعيات العائلات البيروتية برئاسة محمد عفيف يموت ورئيسي الاتحاد السابقين عميد الاتحاد النائب السابق محمد الأمين عيتاني، ومحمد خالد سنو وجرى تداول الشؤون البيروتية والأوضاع الاجتماعية والمعيشية، وآخر المستجدات على الساحة اللبنانية.

كما استقبل رجل الأعمال كميل مراد الذي بحث معه في الأوضاع الإسلامية والاقتصادية في منطقة الشمال.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2022-01-31
07:39 | 2022-01-31
07:07 | 2022-01-31
06:33 | 2022-01-31
09:42 | 2022-01-31
09:35 | 2022-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website