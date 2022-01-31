لبنان

ازالة الصخور والأتربة التي اقفلت طريق عام بينو ودير جنين (صور)

Lebanon 24
31-01-2022 | 08:39
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن قيام إتحاد بلديات الجومة بازالة الصخور والأتربة التي اقفلت طريق عام بينو ودير جنين نتيجة الإنهيار الذي حصل خلال العاصفة الثلجية.
 
وبالتالي تم فتح الطريق وعاد السير الى طبيعته في المحلة.
 
 
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بينو

جب جنين

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