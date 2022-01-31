عون تلقى دعوة لحضور قداس عيد مار مارون من عبد الساتر

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس اساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر، الذي وجّه الدعوة له لحضور قداس عيد مار مارون الذي سيُقام في ٩ شباط المقبل في كنيسة مار مارون في الجميزة، والذي سيترأسه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.