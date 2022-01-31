لبنان

عون تلقى دعوة لحضور قداس عيد مار مارون من عبد الساتر

Lebanon 24
31-01-2022 | 08:59
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استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس اساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر، الذي وجّه الدعوة له لحضور قداس عيد مار مارون الذي سيُقام في ٩ شباط المقبل في كنيسة مار مارون في الجميزة، والذي سيترأسه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.
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ميشال عون

عبد الساتر

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