المؤسسات التربوية في البقاع شبه مشلولة بسبب الاضراب وتراكم الثلوج

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في راشيا أن المؤسسات التربوية في قرى راشيا والبقاع الغربي لا تزال شبه مشلولة بسبب اضراب بعض الروابط والاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي والثانوي والمهني من جهة، وتراكم الثلوج في غالبية القرى المرتفعة، في حين فتحت بعض المدارس المتوسطة الرسمية ابوابها بشكل تفاوت بين مدرسة وأخرى، وسط بعض الخروق من المدرسين المتعاقدين الذين رفعوا الصوت وطالبوا بإنصافهم أسوة بزملائهم، مؤكدين أن "ما يحصل كارثي ويجب رفع أجر الساعة واعطاؤهم بدل نقل والتسعين دولارا كاملة دون احتسابها على عدد الساعات التي تحسب وفق عقودهم".وأفاد منسق المتعاقدين في التعليم المهني والتقني موسى زغيب أن "شللا تاما يحدث في القطاع التربوي المهني، بعد اعلان الاضراب من قبل لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في كافة المناطق اللبنانية ورفض العودة قبل تحقيق الحد الأدنى من المطالب".وسجل التزام شبه تام من الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني، حيث اقفلت كافة المدارس والمعاهد ابوابها مع متابعة تسيير الاعمال الادارية.