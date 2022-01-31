قضية التجسس تابع... فتاتان في قبضة فرع المعلومات

أفادت المعلومات عن قيام فرع المعلومات بالقاء القبض على فتاتين من منطقة عبرا في صيدا ونقلهما الى مركزه الرئيسي في بيروت بعد الاشتباه بامكانية طورتهما بملف التجسس لصالح العدو الاسرائيلي.