لبنان

قضية التجسس تابع... فتاتان في قبضة فرع المعلومات

Lebanon 24
31-01-2022 | 09:27
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أفادت المعلومات عن قيام فرع المعلومات بالقاء القبض على فتاتين من منطقة عبرا في صيدا ونقلهما الى مركزه الرئيسي في بيروت بعد الاشتباه بامكانية طورتهما بملف التجسس لصالح العدو الاسرائيلي.
 
 
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