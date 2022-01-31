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لبنان
قضية التجسس تابع... فتاتان في قبضة فرع المعلومات
Lebanon 24
31-01-2022
|
09:27
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أفادت المعلومات عن قيام فرع المعلومات بالقاء القبض على فتاتين من منطقة عبرا في صيدا ونقلهما الى مركزه الرئيسي في بيروت بعد الاشتباه بامكانية طورتهما بملف التجسس لصالح العدو الاسرائيلي.
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