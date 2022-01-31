لبنان

لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي: قررنا بدء التحركات المطلبية

Lebanon 24
31-01-2022 | 10:11
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 أعلنت اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي، في بيان، ان "اليوم الاول للدراسة بعد قرار رابطة التعليم الاساسي بالعودة الى التعليم جاء بالرد المناسب لمن تجاهل ان الاساتذة المتعاقدين يشكلون 70% من الكادر التربوي في المدارس الرسمية".
 
ولفتت الى انها "لذلك أحصت نسبة المدارس التي استطاعت فتح ابوابها، وجاءت النتيجة ان 80% من المدارس اقفلت بشكل كامل، و20% فتحت ابوابها لصفوف محددة، او بنصف دوام، بحسب ما لديها من اساتذة ملاك، بسبب عدم قدرتها على تغطية النقص الذي حصل بعد التزام الاساتذة المتعاقدين كل تسمياتهم والمستعان بهم بقرار اللاعودة حتى تحصيل الحقوق".
 
وتوجهت اللجنة الفاعلة الممثلة برئيستها نسرين شاهين الى الاساتذة المتعاقدين "بمختلف تسمياتهم على الاراضي اللبنانية بتحية تقدير وفخر بهذا الموقف المشرف الذي اوصل الرسالة بأن المتعاقدين ركن اساسي في التعليم الرسمي وهم اساتذة لا نكرة، واصحاب كرامات على المعنيين حفظها عند اعداد اي مرسوم يتعلق بموظفي القطاع العام".
 
وأكدت اللجنة "السير بخطوات ثابتة مع الاساتذة كافة، وفي كل المراحل التعليمية حتى الاصغاء الى أوجاع المتعاقدين ودفع حقوقهم".
 
وأكد البيان انه "لتسمع اصوات المتعاقدين، قررنا كلجنة فاعلة بدء التحركات المطلبية في الشارع. لذا، ساعات تفصلنا عن اعلان اوقات اعتصامات الاساتذة في المحافظات والمناطق".
 
وختم: "كرامتنا قبل حقوقنا، وحقوقنا غير قابلة للمساومة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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