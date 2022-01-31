نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين 26 و28 كانون الثاني. وأظهرت النتائج وجود ستمائة وتسع وستين (669) حالة إيجابية.وجاءت نتائج 26/01/2021 كالتالي: (189 حالة إيجابية)" رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (ثماني حالات إيجابية)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالتان إيجابيتان)" رحلة حلب : شركة Q6 رقم 216 (أربع حالات إيجابية)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (أربع وعشرون حالة إيجابية)" رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 533 (حالتان إيجابيتان)" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 709 (ثماني حالات إيجابية)" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالتان إيجابيتان)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7780 (خمس حالات إيجابية)" رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (حالتان إيجابيتان)" رحلة عمان : شركة RJ رقم 401 (جميعها سلبية)" رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (حالتان إيجابيتان)" رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (أربع حالات إيجابية)" رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (ست حالات إيجابية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (سبع حالات إيجابية)" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (تسع حالات إيجابية)" رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (حالتان إيجابيتان)" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (تسع عشرة حالة إيجابية)" رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (ثلاث وعشرون حالة إيجابية)" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 8143 (جميعها سلبية)" رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (أربع حالات إيجابية)" رحلة أكرا : شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)" رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (أربع عشرة حالة إيجابية)" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (عشر حالات إيجابية)" رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (سبع حالات إيجابية)" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (أربع حالات إيجابية)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (أربع حالات إيجابية)وجاءت نتائج 27/01/2021 كالتالي: (289 حالة إيجابية)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (ثماني حالات إيجابية)" رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (حالتان إيجابيتان)" رحلة دوسلدورف : شركة MEA رقم 248 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة جدة : شركة MEA رقم 2365 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (تسع حالات إيجابية)" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 709 (تسع حالات إيجابية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (إحدى وثلاثون حالة إيجابية)" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)" رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (خمس حالات إيجابية)" رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (حالتان إيجابيتان)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (تسع عشرة حالة إيجابية)" رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (عشرون حالة إيجابية)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالتان إيجابيتان)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالتان إيجابيتان)" رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (أربع عشرة حالة إيجابية)" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (عشر حالات إيجابية)" رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (حالتان إيجابيتان)" رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (سبع حالات إيجابية)" رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالتان إيجابيتان)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (سبع حالات إيجابية)" رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (ثماني حالات إيجابية)" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (ست حالات إيجابية)" رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)" رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة طهران : شركة W5 رقم 1152 (ثماني حالات إيجابية)" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (ست حالات إيجابية)" رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (حالتان إيجابيتان)" رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)" رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالتان إيجابيتان)" رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (خمس حالات إيجابية)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (إثنتان وعشرون حالة إيجابية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (ثماني عشرة حالة إيجابية)" رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (خمس حالات إيجابية)" رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 556 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالتان إيجابيتان)" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (أربع حالات إيجابية)" رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (خمس حالات إيجابية)" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (سبع حالات إيجابية)" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (تسع حالات إيجابية)" رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالتان إيجابيتان)" رحلة كييف : شركة BAY رقم 201 (جميعها سلبية)" رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)وجاءت نتائج 28/01/2021 كالتالي: (191 حالة إيجابية)" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (سبع حالات إيجابية)" رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (حالتان إيجابيتان)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (ست حالات إيجابية)" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان)" رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (أربع حالات إيجابية)" رحلة باريس : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالتان إيجابيتان)" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (ست حالات إيجابية)" رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (سبع حالات إيجابية)" رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (أربع حالات إيجابية)" رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (أربع وعشرون حالة إيجابية)" رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)" رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (أربع حالات إيجابية)" رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)" رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 484 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (حالتان إيجابيتان)" رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (ثماني حالات إيجابية)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالتان إيجابيتان)" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (ثماني حالات إيجابية)" رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)" رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالة إيجابية واحدة)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (تسع حالات إيجابية)" رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (خمس حالات إيجابية)" رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (أربع حالات إيجابية)" رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالتان إيجابيتان)" رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1313 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة برلين : شركة SR رقم 150 (تسع حالات إيجابية)" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (ست عشرة حالة إيجابية)" رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (إحدى عشرة حالة إيجابية)" رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (حالتان إيجابيتان)" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (ثلاث حالات إيجابية)" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (تسع حالات إيجابية)" رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (حالتان إيجابيتان)" رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)" رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (ست حالات إيجابية).