السفيرة الفرنسية تلتقي بهية الحريري

زارت السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو يرافقها وفد من السفارة النائب بهية الحريري في دارة مجدليون حيث التقتها بحضور رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي .وجرى خلال اللقاء البحث بالأوضاع العامة في لبنان في ضوء التطورات الأخيرة على اكثر من مستوى وصعيد وبالعلاقات الثنائية وقضايا تنموية وتربوية وثقافية ذات اهتمام مشترك .ثم التقت السفيرة الفرنسية بحضور الحريري والسعودي فريق عمل "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة " ، حيث اطلعت غريو منهم على المشاريع والخطط الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي نفذت وتنفذ في مدينة صيدا تحت مظلة بلديتها وخاصة في مواجهة ازمة كورونا والأزمة الاجتماعية وغيرهما.كما جرى عرض من فريق عمل المؤسسة للبرامج والمشاريع التي قامت وتقوم بها في مختلف مجالات التنمية البشرية سواء على صعيد مدينة صيدا او على الصعيد الوطني.