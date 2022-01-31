أبي المنى اتصل بمفتي الجمهورية متضامنا

أجرى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى اتصالا هاتفيا اليوم، بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أكد خلاله "التضامن مع الطائفة السنية الكريمة حيال الظروف الناشئة وما تتطلبه المرحلة الراهنة من الوقوف الى جانبها، بما تتميز به هذه الطائفة الكريمة من غنى وطني واجتماعي، يخولها القيام بدور اساسي في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه الروحي والسياسي العام".وكان تشديد من الطرفين على "المسؤولية المشتركة في المهمتين الروحية والوطنية العامة، وأهمية التلاقي والتواصل الدائمين لتجاوز الازمات الصعبة التي يعيشها لبنان راهنا".وقدم ابي المنى التعزية الى مفتي الجمهورية بوفاة القاضي الشيخ أحمد بشير الرفاعي.اتصالات تعزيةواتصل شيخ العقل بقائد الشرطة القضائية العميد ماهر الحلبي، معزيا بوفاة ابنة شقيقه المهندسة تانيا مالك الحلبي، وبعضو المجلس المذهبي النقابي اكرم عربي معزيا.وتلقى ابي المنى اتصالات ابرزها من القاضي غسان رباح والمغترب اللبناني في كاليفورنيا نمر الصايغ.وشارك في مأتم حليم فارس العنداري في بلدة العبادية، مقدما التعازي لعائلة الفقيد ومستقبلا المعزين الى جانبها.