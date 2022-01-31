أصوات انفجارات على الحدود اللبنانية... ما القصة؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع أصوات انفجارات بالقرب من الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، تبيّن أنها ناتجة عن قيام منظمة "نزع الألغام" بتفجير ألغام من مخلفات الإحتلال في منطقة " ابل القمح".