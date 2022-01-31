لبنان

أصوات انفجارات على الحدود اللبنانية... ما القصة؟

Lebanon 24
31-01-2022 | 10:20
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع أصوات انفجارات بالقرب من الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، تبيّن أنها ناتجة عن قيام منظمة "نزع الألغام" بتفجير ألغام من مخلفات الإحتلال في منطقة " ابل القمح". 
 
 
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