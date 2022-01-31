بلدية بقاعصفرين أعلنت فتح الطريق الفرعية مع بلدة عاصون

أعلنت بلدية بقاعصفرين - الضنية في بيان، أنها "بإيعاز من رئيسها بلال زود، عملت على فتح الطريق الفرعية التي تربط بين بلدتي عاصون وبقاعصفرين، التي كانت أغلقت بفعل الإنهيارات الصخرية نتيجة الهطول الغزير والمتواصل للأمطار خلال الايام الماضية، وذلك عبر آليات البلدية المتوافرة التي تمت الإستعانة بها لهذه الغاية".