شبكة التجسس... حبّة في سبحة







بعدما تمكّن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي من كشف عدد من الشبكات التي يتجسّس المتعاملون معها لصالح إسرائيل، أكد مصدر أمني أنّ شبكة التجسس عبارة عن تفرعات منتشرة في بعض المناطق، وهي حبة جديدة في سبحة كُشفت منذ مدة، ولفت الى أنه جرى توقيف عدد من الشابات والشبان في البرج الشمالي وفي صيدا وفي بيروت.