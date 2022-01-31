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لبنان
إقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيد مار مارون
Lebanon 24
31-01-2022
|
10:46
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اصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مذكرة حملت الرقم 2/2022 قضت باقفال جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، يوم الاربعاء في 9 شباط لمناسبة عيد مار مارون.
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مجلس الوزراء
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