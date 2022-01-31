إقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيد مار مارون

اصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مذكرة حملت الرقم 2/2022 قضت باقفال جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، يوم الاربعاء في 9 شباط لمناسبة عيد مار مارون.