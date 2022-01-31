علي علوش نقيبا للمصورين.. طاهر: تخليت عن مركز النقيب من أجل التغيير

عقد المجلس الجديد لنقابة المصورين اجتماعا برئاسة الاكبر سنا لطف الله ضاهر، ثم تحدث النقيب عزيز طاهر وفاجأ المجلس بتخليه عن مركزه، وقال: "أود ان أوجه التحية الى اعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم، والشكر ايضا للزملاء الذين انسحبوا لمصلحة الجيل الجديد".أضاف: "إن عمل النقابة ودور المجلس بكامل اعضائه هو تكليف وثقة من اجل العمل في سبيل الزملاء لتحقيق مطالبهم ورفع شؤون المهنة وتحقيق مطالب النقابة، وبعيدا عن المراكز والالقاب كان الهدف الاساسي بالنسبة لي ولاعضاء المجالس السابقة هو العمل الدائم لمصلحة النقابة ومتابعة مطالبها، ولاننا نقابة نؤمن بالتجديد الى الافضل ودعم طاقات الجيل الجديد وتشجيعه والوقوف الى جانبه ومن هذه القناعة أتمنى على الجميع تقبل قراري بالتخلي عن مركز النقيب وأدعو الى اختيار نقيب جديد. وسأبقى الى جانبكم أعمل بكل طاقتي كما كنت، من اجل خدمة النقابة واعضائها. وأدعو الى اجراء التغيير وافساح المجال لطاقات جديدة من اجل استكمال ما بدأنا به، ولتحصين ما حققناه وبعد اصرار النقيب طاهر تم انتخاب الزميل علي علوش نقيبا وكريم الحاج نائبا للرئيس وجورح فرح امينا للسر وحسين فقيه امينا للصندوق".وجرت عملية توزيع المناصب كالاتي:1- الرئيس: علي علوش2- نائب الرئيس: كريم الحاج3- امين السر: جورح فرح4- امين الصندوق: حسين فقيه5- الصندوق التعاضدي والنظام الداخلي: عزيز طاهر6- نائب امين السر: زهير قصير7- مسؤول اللجنة الاعلامية: أنور عمرو8- مسؤول الكفاءة: رافي بربريان9- مسؤول الشؤون الاجتماعية: علي فواز10- مسؤول المعارض والفنون التصويرية: جوزيف عيد11- مسؤول شؤون القدامى والجرحى: حسين شعلان12- مسؤول العلاقات العامة: لطف الله ضاهر.وبعد انتخابه، شكر علوش اعضاء المجلس واعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم، وثمن "عاليا موقف النقيب طاهر ودوره الاساسي في عملية التجديد الدائمة التي انتهجها وحفاظه المستمر على استقلالية النقابة وإبعادها عن السياسة والطائفية"، متعهدا بـ"الاستمرار بالروحية نفسها"، داعيا "جميع الزملاء الى تفعيل دورهم، فالنقابة كما كانت ستبقى المكان الجامع لكل الزملاء وستعمل على استكمال كل المطالب وتعزيزها من خلال العمل الدائم لمصلحة كل المصورين".يذكر أن النقيب الجديد بدأ العمل في جريدة "النداء"، ثم انتقل الى جريدة "السفير" و"الوطن" السعودية، ويعمل حاليا مدير التصوير والقسم الفني في جريدة "المدن".