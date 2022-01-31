لبنان

غادرت منزلها ولم تعُد لغاية تاريخه.. هل تعرفون عنها شيئاً؟

Lebanon 24
31-01-2022 | 11:15
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صـدر عـــن المديريـة العامـة لقــوى الأمــن الداخلـي _ شعبــة العلاقــات العامــة البـــــلاغ التالــــي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

-  سناء محمود ذياب (مواليد عام ١٩٨٥، سورية)

التي غادرت بتاريخ ٠٨-١-٢٠٢٢، مكان اقامتها الكائن في محلة فردان، ولم تعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة الروشة في وحدة شرطة بيروت على الرقم: ٧٧١٩٦٢-٠١، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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