غادرت منزلها ولم تعُد لغاية تاريخه.. هل تعرفون عنها شيئاً؟

صـدر عـــن المديريـة العامـة لقــوى الأمــن الداخلـي _ شعبــة العلاقــات العامــة البـــــلاغ التالــــي:تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:- سناء محمود ذياب (مواليد عام ١٩٨٥، سورية)التي غادرت بتاريخ ٠٨-١-٢٠٢٢، مكان اقامتها الكائن في محلة فردان، ولم تعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصيلة الروشة في وحدة شرطة بيروت على الرقم: ٧٧١٩٦٢-٠١، للإدلاء بما لديهم من معلومات.