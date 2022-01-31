"الشيعي الأعلى" يتقدّم بشكوى ضد شارل جبور بجرم اثارة النعرات المذهبية

تقدّم المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بشكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي، ضد مسؤول الاعلام في حزب "القوات اللبنانية" شارل جبور، "بجرم تصريح يقصد منه وينتج عنه اثارة النعرات المذهبية وتحقير الشعائر الدينية والحث عى الازدراء بها".