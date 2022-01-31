لبنان

"الشيعي الأعلى" يتقدّم بشكوى ضد شارل جبور بجرم اثارة النعرات المذهبية

Lebanon 24
31-01-2022 | 11:33
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تقدّم المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بشكوى مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي، ضد مسؤول الاعلام في حزب "القوات اللبنانية" شارل جبور، "بجرم تصريح يقصد منه وينتج عنه اثارة النعرات المذهبية وتحقير الشعائر الدينية والحث عى الازدراء بها".
 
وفي ما يلي نص الشكوى المقدمة الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ، بوكالة المحامي ضياء الدين زيباره:
 
 
 
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