حادثة غير متوقعة.. مجهولون يسرقون مولدات تابعة لوزارة!

أقدم مجولون على سرقة مولدين كهربائيين تابعين لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية في بلدة طليا - قضاء بعلبك، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

وعلى الفور، باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لجلاء ملابسات الحادثة وكشف المتورطين فيها.