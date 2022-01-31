لبنان

حادثة غير متوقعة.. مجهولون يسرقون مولدات تابعة لوزارة!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
31-01-2022 | 11:37
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أقدم مجولون على سرقة مولدين كهربائيين تابعين لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية في بلدة طليا - قضاء بعلبك، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24"
 
وعلى الفور، باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لجلاء ملابسات الحادثة وكشف المتورطين فيها. 
 
 
 
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لبنان

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