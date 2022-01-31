لبنان

السفيرة الفرنسية زارت الحريري في مجدليون

Lebanon 24
31-01-2022 | 11:56
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زارت سفيرة فرنسا في لبنان آن غريو يرافقها وفد من السفارة، النائبة بهية الحريري في دارة مجدليون، حيث التقتها بحضور رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي، وتم بحث الأوضاع العامة في لبنان في ضوء التطورات الأخيرة على اكثر من مستوى وصعيد والعلاقات الثنائية وقضايا تنموية وتربوية وثقافية ذات اهتمام مشترك.
 
ثم التقت السفيرة الفرنسية بحضور الحريري والسعودي، فريق عمل "مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة"، واطلعت من أعضائه على المشاريع والخطط الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي نفذت وتنفذ في مدينة صيدا تحت مظلة بلديتها وخاصة في مواجهة ازمة كورونا والأزمة الاجتماعية وغيرهما.
 
وعرض فريق عمل المؤسسة للبرامج والمشاريع التي قامت وتقوم بها في مختلف مجالات التنمية البشرية سواء على صعيد مدينة صيدا او على الصعيد الوطني.
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