لبنان

اشتباكاتٌ وقذائف تهزّ حي الشراونة.. هذا ما حصل مساء اليوم

Lebanon 24
31-01-2022 | 12:00
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شهد حي الشراونة في بعلبك، مساء اليوم، اشتباكات مسلحة بين شبان من آل "ج".
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في البقاع، فإن الإشكال حصل بسبب أفضلية مرور، وقد استخدمت فيه القذائف الصاروخية.
 
وبحسب المعلومات، فإنه لم يتم تسجيل أي إصابات في صفوف المدنيين. 
 
 
 
 
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