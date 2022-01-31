لبنان

تسعيرة المولدات الجديدة صدرت.. إليكم ثمن الكيلوواط لهذا الشهر

Lebanon 24
31-01-2022 | 12:06
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أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان، اليوم الإثنين، أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شـهر كانون الثاني هو التالي: 7.782 ل.ل. عن كل كيلوواط ساعة.
 
وأشارت إلى أنّ قيمة المقطوعية الشهرية لاشتراك 5 أمبير هي 30 ألف ليرة وتصبح 80 ألف ليرة لاشتراك بقدرة 10 أمبير. 
 
وفي ما خص المشتركين ضمن المناطق التي ترتفع عن 700 متر، فإنّ سعر الكيلوواط سيحتسب لديهم بـ8560 ليرة لبنانية. 
 
 
 

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