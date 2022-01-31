تسعيرة المولدات الجديدة صدرت.. إليكم ثمن الكيلوواط لهذا الشهر

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان، اليوم الإثنين، أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شـهر كانون الثاني هو التالي: 7.782 ل.ل. عن كل كيلوواط ساعة.

وأشارت إلى أنّ قيمة المقطوعية الشهرية لاشتراك 5 أمبير هي 30 ألف ليرة وتصبح 80 ألف ليرة لاشتراك بقدرة 10 أمبير.