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لبنان
بيان عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
31-01-2022
|
12:55
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بيان صادر عن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني:
اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني انها وعطفاً على بيانها السابق، فانها تؤكد انها وبسبب العطل الذي طرأ على الخط الذي يغذي محطة جب جنين من كسارة، فان مؤسسة كهرباء لبنان وبعد انهاء أعمال الصيانة على خط التوتر معمل عبد العال جب جنين 66Kv تم ربط الخط الذي يغذي محطة جب جنين من محطة عبد العال بناء لطلب مصلحة التنسيق، حيث تم وضعه تحت التوتر في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم .
وحاليا تتغذى محطة جب جنين من معمل عبد العال بحدود 13MW وبسحب 121A.
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