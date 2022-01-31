16 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟ (صورة)

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 6279 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 921208.

كما وسجل لبنان 16 حالة وفاة بكورونا ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 9606.