لبنان

بيان توضيحي من قوى الأمن بشأن شبكات التجسس.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
31-01-2022 | 14:11
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صـدر عـن المديريـة العامـة لقوى الأمـن الـداخلـي _ شعبـة العلاقـات العامـة مــا يلــي البلاغ التالي:

تعليقاً على ما ورد في صحيفة الأخبار عن توقيف شبكات تعمل لصالح العدو الإسرائيلي.

يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي:

أولاً: تستغرب هذه المديرية العامة عدم الحسّ بالمسؤولية من هذه الوسيلة الإعلامية خاصةً قبل الانتهاء من التحقيقات، مع العلم أننا في كل مرّة يصدر من قبلنا بياناً مفصلاً عن استكمال أي تحقيق.

ثانياً: نؤكد أننا أوقفنا حتى الآن سبعة عشر شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي.

ثالثاً: لا صحة لوجود أي خرق لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أو أي توقيف لضابط أو عنصر في هذه الشعبة أو في أي جهاز أمني أو عسكري آخر.

رابعاً: يبدو أن كاتب المقال على علمٍ أكثر منّا بأن هناك تورّط لشخص تابع لأحد الأحزاب تمّ توقيفه من قبلهم.

خامساً: التحقيقات لا تزال مستمرّة بإشراف القضاء المختص.

إن هذه المديرية العامة إذ تهيب بوسائل الإعلام الالتزام بالدقة والتأكد من المعلومات قبل نشرها.
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