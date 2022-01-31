سعرٌ جديد للبنزين يصدر غداً.. تعرّفوا على الثمن المتوقع

قالت مصادر في وزارة الطاقة لـ"لبنان24"، اليوم الاثنين، إنّ "تسعيرة المحروقات الجديدة ستصدرُ صباح غدٍ الثلاثاء"، مشيرة إلى أنّ "مصرف لبنان أبلغ المديرية العامة للنفط هذا المساء، اعتماد مبلغ 21500 ليرة لبنانية للدولار الواحد وذلك لتسعير نسبة الـ85% من سعر صفيحة البنزين على أساسه".

وأشارت المصادر عينها إلى أن نسبة الـ15% من سعر الصفيحة ستكون على أساس دولار السوق الموازية والذي سيتحدّد بـ21337.5 ليرة لبنانية.

ووفقاً للمصادر، فإنه من المتوقع أن يشهد سعر صفيحة البنزين تراجعاً بين 3000 و 7000 ليرة لبنانية، مع العلم أن سبب الانخفاض الطفيف هذا هو ارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وعليه، فإن الحد الأدنى لسعر صفيحة البنزين قد يكون غداً بين 343 ألف ليرة و349 ألف ليرة لبنانية.