إطلاق نار في طرابلس.. والسبب "دجاج وكلب"!

أقدم المدعو "أ.ض" على إطلاق النار من مسدس حربي بإتجاه كلب حراسة عائد للمدعو "ح.د" صاحب احدى مولدات الكهرباء في محلة جبل محسن - طرابلس، ما أدى الى مقتل الكلب على الفور وفرار مطلق النار.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد عُرف أن الحادثة جاءت على خلفية قيام الكلب بإفتراس دجاج عائد لمُطلق النار.