منصور غادر منزله ولم يعد.. فهل شاهدتموه؟

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:- منصور أنطوان صيقلي (مواليد عام 1966، لبناني)الذي غادر بتاريخ 29-1-2022، منزله الكائن في محلّة الاشرفية ولم يعد حتى تاريخه، علماً انه يعاني من امراض نفسية.لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة الاشرفية في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 328094-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.