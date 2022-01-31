متعاقدو "المهني": نتوجه الى وزير التربية أن يحكم بالعدل بما ينصفنا

ثمنت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان في بيان، موقف "المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري الداعم لحقوق المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، ولعملها الدؤوب للحفاظ على أهمية ومكانة التعليم المهني والتقني في لبنان والعمل على تطويره بشكل دائم".وطالبت وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي بأن "يحكم بالعدل بما ينصف الاساتذة المتعاقدين، وهو القاضي والحكم في هذه القضية التربوية المصيرية".وختمت: "نعدكم بالبقاء في ساحة النضال حتى نحقيق المطالب، حيث بدأت الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية اليوم في مدينة الهرمل وتستكمل غداً في محافظة الشمال، وتتوج باذن الله نهار الخميس في 3 شباط في الوقفة المركزية امام وزارة التربية في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف ظهرا".