تغريدة من جميل السيد عن "العمالة".. ماذا قال؟

غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "معلومات الأمن الداخلي أوقفت 17 شبكة تجسس إسرائيلية مؤخراً، والأزمة المعيشية ساهمت بتجنيد الكثير من العملاء!!صحيح أن الفقر والحاجة لا يبرران العمالة، ولكن، ماذا عن مسؤولية كبار الفاسدين في الدولة الذين أفلسوا البلد وأسقطوا مناعة الناس؟! من قال أن العميل الكبير ليس ذلك الذي فوق؟!".